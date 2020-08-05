阿里山公路工程車遭廂型車衝撞 2駕駛夾車頭救出送醫 10:282020/08/05 中時 呂妍庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台18阿里山公路西行 34.4公里觸口明隧道下坡處5日上午9點多發生公路總局第五區養護工程處工程車與廂型車撞擊事故。（讀者提供／呂妍庭嘉傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 廂型車駕駛受困車內，所幸第一時間救出送醫。（讀者提供／呂妍庭嘉義傳真） 公路總局工程車司機受困車內被救出。（讀者提供／呂妍庭嘉義傳真） 台18阿里山公路西行 34.4公里觸口明隧道下坡處5日上午9點多發生公路總局第五區養護工程處工程車與廂型車撞擊事故。（讀者提供／呂妍庭嘉傳真） 嘉義縣台18阿里山公路西行 34.4公里觸口明隧道下坡處5日上午9點多發生公路總局第五區養護工程處工程車與廂型車撞擊事故，工程車車頭擋風玻璃全毀，駕駛一度受困車內，所幸經消防人員搶救後，兩名駕駛意識清楚已送醫救治中。 據現場目擊表示，工程車疑似已開進隧道，結果被廂型車撞出隧道外，顯見撞擊力道非常大，目前得知廂型車駕駛手腳膝蓋擦傷，左腳踝變形骨折，工程車駕駛左手肘有擦挫傷，至於事故原因有待警方調查。 (中時 ) #工程車 #廂型車 #阿里山 #駕駛 #照片 也許您會感興趣 社會熱門新聞 改車大王家變2／恩師姪女願意私奔卻不給碰 長輩催生才「灌精生子」 - 社會 羅霈穎「雙腿著地躺床」＋「雙腳發黑」猝死 高大成推測死因 - 社會 2女地鐵凶狠互踹 洋裝妹狂洩春光 網反讚武術高手 - 社會 超商妹慘遭水泥工下藥迷姦多次蹂躪 出庭崩潰敲桌哭喊：法官救我 - 社會 「信耶穌撿鑽石」 提倡者 牧師郭美江癌逝 享壽67歲 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。