廂型車駕駛受困車內，所幸第一時間救出送醫。（讀者提供／呂妍庭嘉義傳真）

公路總局工程車司機受困車內被救出。（讀者提供／呂妍庭嘉義傳真）

台18阿里山公路西行 34.4公里觸口明隧道下坡處5日上午9點多發生公路總局第五區養護工程處工程車與廂型車撞擊事故。（讀者提供／呂妍庭嘉傳真）

嘉義縣台18阿里山公路西行 34.4公里觸口明隧道下坡處5日上午9點多發生公路總局第五區養護工程處工程車與廂型車撞擊事故，工程車車頭擋風玻璃全毀，駕駛一度受困車內，所幸經消防人員搶救後，兩名駕駛意識清楚已送醫救治中。

據現場目擊表示，工程車疑似已開進隧道，結果被廂型車撞出隧道外，顯見撞擊力道非常大，目前得知廂型車駕駛手腳膝蓋擦傷，左腳踝變形骨折，工程車駕駛左手肘有擦挫傷，至於事故原因有待警方調查。

(中時 )