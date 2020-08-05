上銀集團旗下上銀及大銀微系統兩公司第二季合併營收、獲利均優於第一季，今(5)日召開董事會承認第二季及上半年財報，今日下午也先後舉辦法說會，說明第二季營運成果及下半年營運展望。

上銀生產滾珠螺桿、線性滑軌等傳動系統元件，近年跨足工業用及醫療用機器人、次系統件及系統件。農曆年後，大陸爆發新冠肺炎疫情，上銀大陸蘇州廠雖延後開工卻接獲大陸生產口罩及防護衣等醫療器材業者短急單，之後陸續接獲半導體、汽車、自動化設備、5G相關產業及生醫等行業訂單，6月合併營收20.11億元，雖比去年同期衰退3.49％，卻創近11個月新高。上銀主管表示，上銀雖因新台幣兌美元匯率升值，第二季仍需認列匯損，不過第二季本業及整體可望獲利，目前依產品及規格不同，在手訂單1～3個月不等。

大銀專事生產傳動系統定位平台、各式直驅馬達、驅動器及控制器等產品。大銀主管表示，大銀因歐洲及大陸客戶6月部分出貨遞延至7月，造成6月合併營收降至1.83億元，比5月減少16.98％，較去年同期減少4.76％；上半年合併營收11.95億元，比去年同期成長11.09％。大銀第二季雖認列新台幣升值的匯兌損失，仍會有獲利。

大銀主管表示，大銀7月因大陸及歐美客戶拉貨強勁，出貨比6月好，8月訂單接近滿載，目前在手訂單1.5～2個月。歐美疫情是大銀第三季出貨最大變數，一旦疫情再起，可能會影響客戶拉貨意願。

(工商 )