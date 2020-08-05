房市又見天價！台北市頂級辦公大樓信義計畫區松高路的「統一國際大樓」，正式成交16樓辦公室，買家是公司登記設立在嘉義的「營展開發實業公司」，大手筆砸下12.4088億元，買下16樓及停車位10個；經拆算後，每坪成交價格高達接近180萬元，已刷新全台史上辦公大樓單坪最高天價紀錄！

中信資產管理公司昨（4）日晚間公告重訊，把台北市信義計畫區「統一國際大樓」的16樓，包括停車位10個，以總價12.4088億元，賣給「營展開發實業公司」。

至於居間服務成交的世邦魏理仕表示，以每一個停車位400萬元，進行拆算後，辦公室坪數以670.66坪來換算，每坪成交價格高達178.9萬元，直逼180萬元大關！這個價格，不但已創下信義計畫區辦公大樓最高坪價，更已經再度刷新全台辦公市場史上的新天價。

世邦魏理仕台灣董事總經理朱幸兒表示，此案為信義計劃區精華商辦物件難得的交易案例，標脫換算單坪價創下歷史新高，投資人其狼性積極佈局商用不動產的態勢，不言而喻，亦反映出投資人對於商辦產品持續展現高度興趣。

朱幸兒表示，綜觀台北市商辦租賃市場表現穩健，平均空置率仍處歷史低檔，加上房東惜售心態濃厚、市場出售的商辦貨源稀少的多重因素，都是激勵投資人在疫情爆發之時仍勇敢進場的主要因素。

世邦魏理仕觀察今年以來商辦交易動態，第二季見到跨足不動產投資的宜進實業以新台幣5.38億出售太平洋商業大樓14樓，與二年半前取得之價格相比，其資產價值於期間內溫和上升8個百分點。季內另一件辦公室成交案為台灣港務公司斥資新台幣3.5億元，買下位於南京松江區內的貝斯美語大樓共二個樓層。

(工商 )