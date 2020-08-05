外媒援引兩位知情人士指出，中美雙方將於8月15日，就中美第一階段貿易協議履約進展，舉行高階官員會議，在中美關係日益緊張之際，雙方可能相互表達不滿。報導稱，美國貿易代表萊海澤（Robert Lighthizer）和中國國務院副總理劉鶴，將出席此次視訊會議。

華爾街日報報導，上述會議是中美第一階段貿易協議於1月15日簽署，並於一個月後生效以來的首次半年度審查會議。

根據第一階段貿易協議，中國承諾採購美國商品的規模較2017年增加約2,000億美元，包括農產品、工業產品、能源和服務。

但是受到新冠肺炎疫情引發的全球經濟衰退打擊，中國的採購進度遠遠落後於第一年進口增加770億美元的目標。農產品進口遠低於2017年水準，而達到2020年365億美元的目標需要較2017年增加50％。中國的能源產品進口僅相當於第一階段協議中首年目標253億美元的5％。

知情人士表示，中國官員希望討論第一階段貿易協議實施之外的其他問題。知情人士又指「這是正常的年中評估，但恰逢中美關係繼續惡化之際。自然有很多需要討論的地方」。

中國駐美大使崔天凱於美東時間4日表示，協議生效6個月，一直存在著高階官員磋商的計畫，但雙方一直就貿易協議定期保持接觸。崔天凱指出，「如果他們有這樣一場會議，我想它將會是非常正面」。

(工商 )