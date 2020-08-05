台中市警第六分局工業區派出所警員陳又瑄，日前擔服備勤，接獲民眾報案於工業區18路的超商撿到1隻手機，但因手機上鎖無法聯絡失主，於是拿到派出所請求警方協助，希望透過警方幫忙聯絡。

警方指出，警方接獲報案後，立刻以鎖碼手機的破解攻略-取下該手機的SIM卡，並致電電信業者請其協助聯絡失主，約莫不到30分鐘的時間，失主呂小姐就抵達派出所認領手機，並向警方表示其於稍早騎機車出門買東西時掉了手機，回家摸褲子口袋時才發現手機不見了。

呂小姐立即原路返回尋找，但未有所獲，就在心急如焚之際，接獲通知手機已被人拾獲，可以至派出所領回手機；呂女對警方機警的協助表示十分感激，因為手機內有著自己與家人滿滿回憶的照片，若非好心人拾獲及警方積極聯繫，恐怕再也找不回那些珍貴的照片。

警方呼籲，民眾應妥善保管自身隨身物品，如不慎遺失手機時，系統都有內建找回手機的軟體，若於事前預先設定好，即使手機遺失，都有機會找回。

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(中時新聞網)