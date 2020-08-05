周二東京天然橡膠期貨漲近五個月新高，因美國7月製造業數據升近一年半的高點，提振市場對經濟體復甦的樂觀情緒，亦抵消全球冠狀病毒感染持續增加的擔憂，激勵買盤回補，推助膠價大幅上漲，終場TOCOM-指標12月期貨漲0.5%，報每公斤167.2日圓；新加坡SICOM-RSS3 9月期貨漲0.4%，報每公斤163美元，上海期貨交易所交易最活躍的9月期貨跌0.3%，收於每噸10825元人民幣。

據了解，因期貨市場漲勢縮小，亦影響現貨市場報盤呈窄幅調整，整體交易情況一般，加上下游需求偏淡，現貨成交乏力，進而抑制上漲幅度。

天然橡膠市場價格上漲，亦帶動亞洲現貨橡膠價格續漲，其中泰國橡膠RSS-3曼谷 FOB漲近0.4%，報每公斤50.35泰銖，馬來西亞橡膠SMR5L號吉隆玻FOB漲0.7%，報現貨價每公斤127.4美分。(商品行情網)

(時報資訊)