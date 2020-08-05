受惠兩岸科技廠積極擴產，亞翔(6139)集團兩岸接單暢旺，法人估計公司在手訂單逾400億元，將帶動未來營收成長。

亞翔旗下亞翔集成蘇州新接獲長沙惠科光電OLED廠無塵室訂單，台灣接單狀況亦佳；亞翔集團已簽約尚未完工的承包工程合約總價超過1300億元，在手訂單金額逾400億元，超過2年營收規模，可望帶動未來業績成長。公司上半年營收62.44億元，年減24.96%。第一季因工程入帳少，營收28.43億元，淨損歸屬母公司業主3911萬元，每股淨損0.17元。

長沙惠科光電預計斥資人民幣320億元，興建第8.6代超高畫質新型顯示器生產線，將於2021年投產；亞翔集成蘇州成功接獲長沙惠科的無塵室工程訂單，金額約人民幣2.05億元，工程預計今年12月5日完工。

亞翔也受惠台灣科技大廠建廠，獲台積電晶圓18廠工程訂單外，另接獲蘋果（Apple）計劃投入MicroLED新世代顯示器的龍潭新廠工程訂單，與華邦電路竹新廠和旺宏等工程訂單。

業外方面，亞翔5月初公告，子公司L&K Engineering出售關島6筆土地，估計獲利967萬美元，折合新台幣約2.84億元，將貢獻亞翔每股獲利約1.26元。

(時報資訊)