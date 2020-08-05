國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁（左前）5日到左營區，登上掃街車隊，她準備了道具手套，請大家支持3號李眉蓁。名嘴強強滾（右）也上車。（林瑞益攝）

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁5日到左營區，登上宣傳車隊，掃街拜票。對於疑似有人竄改民進黨候選人陳其邁的維基百科，放上特定粉專攻擊，李眉蓁表示：「我不清楚，維基百科就是很多人可以改，所以看看就好。」

李眉蓁此前在電視政見會中提出發展蘭姆酒產業，陳其邁陣營質疑蘭姆酒廣告沒警語？李眉蓁說，相關問題已經跟律師請教，是沒有問題的。陳其邁先生應該要關心阿忠（蘇震清）的貪腐問題吧。

談到桃園市議員王浩宇懸賞300份雞排尋找提供論文資料的學生？李眉蓁說，她相信大家比較關心「倒宇天光」的罷免問題，而不是其他的問題。

至於接下來掃街有做相關防曬的準備嗎？她表示，防曬是一定要準備的，因為太陽非常大，她已經曬得很黑了；她還自嘲：「黒很多，所以一定要擦得像院長，擦得很白。」

接下來，李眉蓁的掃街車隊將到台17線拜票，有沒有針對海線相關政策或想法？她表示，未來會去關心台17線的問題，到地方上，跟地方人士溝通一下，看有沒有什麼問題。

回到左營區掃街，是否覺得很溫暖？李眉蓁表示，這是自己的地方，因為一開始都會先往外面跑，現在剩下的天數很少了，所以回歸到基本盤，來這邊跟大家打個招呼，拜託民眾支持。

(中時 )