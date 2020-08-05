花椰菜營養又美味，但清洗不易，網友發文指出，認真洗花椰菜，吃的時候仍常看到蟲，忍不住詢問，要怎樣才會乾淨？引發網友討論並分享餐廳處理花椰菜的四步驟，燙過沖冷水，切塊後再燙一次，但也有人建議，直接買冷凍花椰菜就結案！

網友在PTT上發文分享，前陣子買花椰菜來煮，每一朵都認真翻開來洗，但吃的時候手賤再翻開來看，有時候仍有蟲卡在裡面，用沖的根本就沖不出來，更別提外面賣的花椰菜，更不會認真洗，到底要怎麼洗，才可以把花椰菜洗乾淨？

貼文引發網友熱議，「泡鹽水」、「專門清洗蔬果的清潔劑」、「簡單水洗，再用熱水燙到半熟，花椰菜撈起來，再用你想要的方法調理」、「 就算吃到蟲，比起農藥，其實還是好得多」、「超聲波洗菜機」。

後來也有內行網友分享4個步驟，先用50幾度的熱水燙花椰菜，接著拿去沖冷水，再將菜切塊，最後再燙一次，該網友也透露，餐廳多是用此方式。另有網友留言回應，買美國冷凍花椰菜就直接結案，不用清洗，也沒有蟲。

(中時新聞網)