盤中零股交易10／26上路，買賣時間曝光。（資料照）

證交所指出，盤中零股交易自今（109）年10月26日起實施，買賣申報時間為上午9:00至下午1:30，於上午9:10起第一次撮合，之後每3分鐘以集合競價撮合一次。

證交所強調，盤中零股交易以3分鐘為撮合間隔，與大盤逐筆交易有明顯之區隔，不致混淆，並可提供投資人較充裕時間進行下單或委託調整。

(工商 )