少子化危機，不少幼兒園招生不足苦撐，但新北市去年幼兒園違規超收件數卻不減反增，2018年僅12件、2019年卻攀升至44件，日前甚至有業者為了規避稽查，私設密室藏匿孩童，遭新北市審計處點名改善；教育局澄清，去年起加強稽查頻率，違規件數才會增加，針對違規狀況嚴重業者，將直接勒令停業。

新北市共289間公幼、680間私幼，去年起124間私幼轉型準公幼；審計處調查發現，近年幼兒園違規超收件數增加，2018年共12件，2019年攀升近4倍達44件，尤其板橋區、蘆洲區、新莊區等都會區，不僅超收嚴重，更衍生師資不足等問題。

教育局幼教科長廖曼雲解釋，近年教育局加強稽查幼兒園的頻率，整體違規件數逐年增加，光是今年上半年就稽查近300次，幾乎等同去年一整年稽查次數，「並非違規狀況變嚴重，而是稽查頻率增加、過程也更嚴謹。」

針對惡行重大或屢勸不聽的幼兒園業者，將加強裁罰或勒令停業，像是蘆洲區某幼兒園近3年內，被查獲6次違規超收，且超收人數高達50多人，超過原核定人數的2倍，已當場勒令停業。

除了超收問題，審計處也發現，新北市22間非營利幼兒園，尚未全部投保火災險，也有部分幼兒園未依規定配置廚工；教育局回應，今年起加強稽查火災險投保，目前22間非營利幼兒園已全部投保完成，也會要求幼兒園定期提報廚工配置狀況。

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(中時新聞網)