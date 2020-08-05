教育部補助19個縣市設立35所社區多功能學習中心，目前這些中心發揮相當大功能，並帶動偏鄉地區民眾持續學習。教育部未來將持續鼓勵各學習中心推動社區教育，提供民眾近便的學習機會，以提升全民終身學習風氣。

教育部表示，學習中心主要以結合當地產業文化及社區資源，發展地方特色。至109年，學習中心已成為偏鄉社區的終身學習據點，帶動偏鄉離島社區的民眾持續學習，拉近家庭、社區及學校的距離，並使學校成為社區的終身學習中心，建立學習型社區。

雲林縣大東國小全校僅6班，卻以武術、庄獅、國樂二胡、國樂中國笛班為學習中心開班特色，以優質而有特色的課程，帶領社區學習動能，改變小校體質，透過社區學習體系，整合學校資源，恢復地方生機與活力。

花蓮縣明利國小位處明利村，由大加汗部落、馬太鞍部落及明利村部落等3個部落組成，分別位於不同的地理位置，部落間居民來往分散，藉由辦理學習中心，以明利國小為中介點，拉近3個部落村民參與活動，連結村民情感，凝聚部落力量。

此外，在地素人藝術家教授族人傳統太魯閣族（Truku）編織及飲食等文化技藝課程，DIY活動體驗文化之美，在編織課程活動中除了婆婆帶媳婦、媽媽帶女兒(世代)學習織布外，也常見到阿嬤帶孫子來學習的情景。

澎湖縣馬公國小因異國聯姻的比例高，故運用新住民的專長，開辦異國料理烹飪班、多國語文班及太極拳養生班，教授印尼語、越南語、英語及日語等，以學習基本對話，認識異國文化。

教育部表示，這些設在偏鄉離島的學習中心，透過學校積極辦理的熱情，開設多元化學習課程，結合社區共同帶領居民，希望成為當地社區與學校最佳的互動橋樑。

(中時 )