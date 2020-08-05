國立台灣科技大學電資學院院長楊成發，因2008年協同參與內政部建築管理研究所研究計畫時，指示洪姓助理以不實發票詐取補助費6萬元，作為研究生車馬費、研究費之用，涉嫌偽造文書、詐欺。台北地檢署因楊、洪2人認罪，且繳回6萬元犯罪所得，今給予2人緩起訴，期間1年，楊、洪各須支付國庫10萬元、3萬元。

據了解，本案是多年前檢調偵辦國立大專院校教授，涉以不實發票核銷、挪用國科會等政府機構研究補助款案件之一。

調查局是清查相關廠商發票時，發現台科大教授楊成發於2008年、2009年協同其他教授參與內政部建築管理研究所的研究計畫案時，以不以不實發票詐取補助費6萬元，依偽造文書、詐欺罪嫌將楊及洪姓助理送辦。

檢方調查時，楊、洪2人認罪，坦承錢是用於研究生的車馬費、研究費，也表示後悔，檢方因審酌2人沒有前科，一時失慮犯罪，事後也繳回犯罪所得6萬元，決定給予2人緩起訴處分，期間1年，楊、洪各須支付國庫10萬元、3萬元。

(中時 )