統一獅、中信兄弟本周在台中洲際球場2連戰，昨天獅隊以分險勝，今（5）日晚間再度交手，獅隊推出38歲老將「嘟嘟」潘威倫先發，黃衫軍則由「最貴洋投」米蘭達登板迎戰。

潘威倫本季先發6場，戰績2勝3敗，自責分率10.27不理想，被打擊率3成49也偏高。上個月出賽2場都是對富邦悍將，7月8日投5局失1分，拿下勝投，7月30日則投5局失4分、苦吞敗投。今天是他相隔3個月再次對戰中信兄弟，上次僅投2局、失6分（5分責失）就退場。

至於米蘭達戰績5勝6敗、自責分率4.48，對獅隊出賽5場2勝1敗，對戰自責分率3.41、被打擊率僅有2成34，壓制力不錯。總共投29局被擊出26支安打，有15次四壞球，也投出38次三振。上次米蘭達先發對獅隊主投6局失2分、但無自責分，奪下勝投。

獅隊打線中陳傑憲和吳桀睿的對戰打擊率超過3成，尤其吳桀睿5打數敲出4安，對米蘭達的威脅比較大。

(中時 )