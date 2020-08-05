民進黨立委蘇震清、國民黨立委廖國棟與陳超明3人，因涉貪昨晚被關押入臺北看守所，分別入住忠三舍、孝三舍；據了解，3立委在所內第一夜神情疲憊、情緒穩定，用完晚膳後早早入睡，今早起床後第一頓早餐菜單為「牛蒡絲、筍絲肉絲粥」，3人看似胃口不錯，迅速將早餐一掃而空。

據了解，3人分別入住不同舍房，每房約2至3名收容人，由於立委涉貪案情節重大，所方特別安排涉案單純的室友同住，有可能是一般詐欺犯、或是一般毒品慣犯，盡量避開幫派份子或涉及貪瀆案的嫌犯。

近期天氣每每突破35度，因北所舍房沒有配備冷氣，炎炎夏日，3人只能靠所內電扇消暑，未來每天都得在上午6點50分起床點名，除上午放風與中午休息時間，其餘時間只能在舍房內與室友互動。

也因為入住禁見房，所方為了不讓他們接觸其他人，不會下工廠工作，平常沒事只能待在舍房內，無法會客，但能夠聲請律見，為接下來長期的法律攻防抗戰。

(中時 )