近日關於蘋果（Apple）iPhone 12系列的消息不斷，包含電池電量與疑似前面板提前曝光，揭曉了包含續航力、「瀏海」（TrueDepth相機）寬度等資訊。除此之外，根據研調機構說法，原本有望支援的120Hz螢幕更新率，可能在今年的新機身上看不見，亮點又少一個！

隨著今年旗艦手機有不少支援90Hz、120Hz甚至是144Hz螢幕更新率，讓iPhone 12系列是否將支援這項特色，引發討論。先前曾經在iPhone 12系列是否支援120Hz更新率一點上立場反覆的顯示領域研究機構 Display Supply Chain Consultant(DSCC) CEO Ross Young ，在回覆網友提問時表示，根據他們的消息來源。新iPhone沒有具備120Hz螢幕更新率的驅動IC，因此不支援這項特性。

Our sources indicate no 120Hz hardware on new iPhones. You need 120Hz driver ICs. — Ross Young (@DSCCRoss) August 4, 2020

針對蘋果是否將120Hz螢幕更新率納入在iPhone 12系列之中，先前DSCC的說法是指蘋果並沒有採用可實現這項技術的螢幕材質，如今則是加上了第二項關鍵性因素（驅動IC)。也就是說，在硬體層面上，iPhone 12系列不具備驅動120Hz螢幕更新率的條件。跟先前業界多半認為，蘋果考量是否在iPhone 12系列中加入120Hz螢幕更新率的特色，是與電池續航力有關的看法不一樣。

目前一般來說，若沒有特別強調，手機螢幕都支援 60Hz 螢幕更新率。提高螢幕更新率(例如到 90Hz、120Hz)，能夠讓螢幕顯示更為滑順，在觀看高速動態影片、遊戲內容時，都會更為流暢。操控手機時，也能感受到螢幕的響應速度更快。但是對於手機電力的消耗也將更大。因此過往這樣的技術大多只出現在強調遊戲性能的遊戲手機(或稱電競手機中)，且大多會搭配一顆大電池，並加強散熱以維持效能。如果今年iPhone 12系列不支援120Hz螢幕更新率，不僅可能會被其他競爭對手拿來當作行銷上的痛點，市場競爭力也很可能因此受到影響。

今年度蘋果預期將會推出4款新iPhone，根據蘋果方面的說法，今年新機發表的時間將會比往年晚上數週，預計得等到十月份，也就是第四季初才會亮相。這一系列手機預計將是首款支援5G的iPhone，造型回歸經典iPhone 4的方正外觀，主相機可能會加上LiDAR光學雷達掃瞄儀。價格近期傳出入門價有機會與iPhone 11持平。

(科技)