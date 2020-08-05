蘋果公司發言人4日闢謠，對收購中國短影音平台抖音海外版TikTok沒有興趣，藉此否認外媒刊登的報導內容。

路透報導，美國新聞網站Axios此前報導援引知情人士指出，蘋果已經表達收購字節跳動旗下TikTok的興趣。有分析指出，考量到TikTok是一個跨平台的應用程式，再加上潛在因素，對蘋果公司而言將是一筆非同尋常的交易。

不過，蘋果公司發言人已否認上述傳聞。蘋果公司發言人在聲明中表示，蘋果沒有討論過收購TikTok事宜，對收購TikTok也不感興趣。

(工商 )