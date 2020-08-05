回應市場傳聞 蘋果澄清：對收購TikTok沒有興趣 10:582020/08/05 工商 蘇崇愷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蘋果公司發言人4日闢謠，對收購中國短影音平台抖音海外版TikTok沒有興趣，藉此否認外媒刊登的報導內容。 路透報導，美國新聞網站Axios此前報導援引知情人士指出，蘋果已經表達收購字節跳動旗下TikTok的興趣。有分析指出，考量到TikTok是一個跨平台的應用程式，再加上潛在因素，對蘋果公司而言將是一筆非同尋常的交易。 不過，蘋果公司發言人已否認上述傳聞。蘋果公司發言人在聲明中表示，蘋果沒有討論過收購TikTok事宜，對收購TikTok也不感興趣。 (工商 ) #TikTok #收購 #蘋果公司 #蘋果 #發言人 也許您會感興趣 財經熱門新聞 400元台積買不起就買20元聯電？專家1句分析大驚 - 財經 從龍頭一舉一動找奇兵 台積電驚洩下波賺錢股票 - 財經 黃金現貨飆天價後急跌 專家揭2大關鍵惹禍 - 財經 高通5奈米 傳改投台積 - 財經要聞 - 工商時報 散戶砍完噴漲停 這檔要追回？專家1句救人 - 即時 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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