英國一名20歲辣妹邦克，去年參加朋友的慶生會後，在回家的路上慘遭殺害，她的遺體被發現有友人史崔特（Wesley Streete）的DNA，讓他遭指控強姦並殺害邦克。不過法院審理此案時，史崔特卻逆轉檢方的強姦指控，表示對方是自願和他發生性關係，自己只是不小心失手殺了她。

據《BBC》報導，邦克的遺體去年9月19日被發現被丟在一個公園的水池裡，警方相驗遺體再比對她前一晚的行蹤，發現她參加一個慶生會，史崔特在會後送她回家，而她身上查出來的DNA也確定是史崔特。史崔特一開始說沒有送邦克到家門口，中途就分道揚飆，後來改口坦承自己說謊。

史崔特表示，邦克身上有自己的DNA是因為當人兩人正在威靈頓公園（Wigginton Park）「打野炮」，他說：「我把手放在她的脖子上，不小心勒死她，當時我們正在做愛。」他表示當時只是在找舒服的姿勢，事發之後一時亂了手腳，不知道該如何對邦克的死因做出解釋，感到相當害怕。

報導指出，史崔特還原事發經過，表示當晚在送邦克回家的途中經過威靈頓公園，兩個人在陰暗處開始接吻、互相挑逗對方，他並指邦克的表情看起來非常的開心，在做愛過程中也沒有試圖逃跑；從一旁的監視器畫面中，看到他們在公園的入口處打鬧，史崔特表示這是在做愛前被拍下的。目前史崔特否認的指控不只這一件，還有另外兩件強姦案、一件對兒童的性行為指控。

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(中時新聞網)