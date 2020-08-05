陸媒《環球時報》5日報導，據美媒4日報導，美國國土安全部網路安全和基礎設施安全局、聯邦調查局和國防部當地時間3日聯合發布分析報告稱，他們發現了與中國政府有關的駭客使用的一種惡意軟體變種，該軟體變種名為「泰門」（Taidoor）。近來，美方不時指控中國進行所謂駭客活動，但從未拿出證據。大陸網路空間戰略研究所所長秦安表示，美方提出的所謂指控或警報，更像是一種輿論攻勢。

美媒報導稱，美國聯邦調查局指「泰門」通常與代理伺服器一起安裝，以隱藏惡意軟體操作者的真實屬地，他們高度相信，「受中國政府操控的人士正在使用惡意軟體的變種和代理伺服器，以確保他們能存在於受害者的網路上，並進一步利用網路」。

《環球時報》報導，秦安指出，代理伺服器並不是進行網路攻擊的隱蔽手段，它是一個公開的網路通道，美國相關部門以此抹黑中國，手段有點低劣。秦安表示，應該注意到，與以往美國在網路安全和網路攻擊問題上對中國的指責一樣，這次美國三個部門同樣沒有表明到底是哪家中國公司進行了所謂網路攻擊活動和情報竊取。美國的慣用伎倆就是為了抹黑而抹黑，毫無根據。

美國一些部門、政客和媒體近來在毫無證據的情況下不間斷指責中國對美進行網路攻擊或駭客活動。今年5月，國土安全部和聯邦調查局還曾渲染中國等國家正在政府層面動用駭客，展開有關疫苗的資訊爭奪戰。大陸外交部已多次對美方所謂「駭客指控」予以駁斥，表示這純屬造謠污蔑。

報導稱，大陸是網路安全的堅定維護者，相反，美國多年來都有對其他國家目標發動網路攻擊的舉動。今年3月，中國360公司經過調查分析稱，美國中央情報局駭客組織「APT-C-39」對陸進行了長達11年的網路攻擊和滲透。大陸外交部發言人曾就此表示，事實證明，美國才是全球最大的網路攻擊者，是名副其實的「駭客帝國」。但美方卻賊喊捉賊，時時處處把自己裝扮成網路攻擊的受害者，充分暴露美方在網路安全問題上的虛偽性和雙重標準。

秦安分析，結合中美對抗大環境來看，抹黑大陸網路攻擊完全是美國政客無中生有之舉，它服務於美國極端施壓中國的整體戰略。「當其他部門，如美國商務部可以對中國實行貿易禁運，美國外國投資委員會加大對中國投資審查時，美國的網路監管部門就只能對中國『空咬』，進行無端指責。」

秦安認為，美國一貫喜歡在網路問題上抹黑大陸，中方應該保持警惕，但也沒必要就此與美方陷入糾纏，因為實在不值一哂。

(中時 )