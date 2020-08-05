昨夜華爾街全面收紅，那斯達克連續兩日突破歷史高點。然投資人關注美國國會的企業紓困方案協商進度，相關官員宣稱本周內不易有結果。

周三香港恆生指數高開82點，於窄幅區間上下波動，隨後小漲33點或+0.13%，為24979點。國企股(H股)漲8.4點或+0.08%，為10212點。

金價突破2000美元，帶動金礦股看好。採擴股為目前領漲最多的板塊，漲3.8%，恆興黃金大漲9.4%。其次為半導體股，上漲1.9%。

半導體股大漲，中芯一度漲逾8.2%，目前漲4.1%，暫報31.7港元。華虹半導體曾高漲7.8%，目前漲3.4%。上海復旦一度漲5.9%，現漲10%。主因為大陸國務院公布「新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展若干政策」，鼓勵生產28奈米以下、經營積體電路15年以上之企業得減免企業稅，生產65奈米以下企業亦可獲得相關企業稅減免。

據路透資料顯示，阿里健康過去五年在港股已籌資達13億美元。今日阿里健康公布將配售4.99億股，每股配售價為20.05港元，較目前昨日股價折讓約8%。阿里健康上午跌5.7%，暫報20.55港元。

(時報資訊)