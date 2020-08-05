美股消息面：

1.投資人看好美國新一輪紓困案協商將取得進展，以及美國疫情似乎出現緩解跡象，受此激勵，周二布蘭特期油收漲0.28美元或0.6%，報每桶44.43美元，創下3月6日來新高。美國期油漲69美分或1.68%，收在每桶41.70美元，創7月21日來新高。

2.在美國公債殖利率走跌及美元漲勢暫歇帶動下，周二紐約12月期金收漲1.7%，為每盎司2021美元，為首度收在2000美元之上。

3.美國商務部公布，6月工廠訂單月增6.2%，超出市場預期的月增5%，但較5月的月增7.7%放緩。6月耐久財訂單月增7.6%，扣除運輸項目之耐久財訂單月增3.6%。扣除飛機之非國防資本材訂單月增3.4%。

4.周二美元指數震盪走低，扭轉近來因美元空頭獲利了結觸發的升勢，尾盤美元指數下跌0.16%。投資人觀望美國新一輪新冠疫情紓困法案的協商，亦帶來壓力。

(時報資訊)