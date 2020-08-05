美國衛生部公布，美衛生部長艾薩（Alex Azar）預計將於下週訪台，與台灣官員與專家就疫情大流行進行交流，期間可能拜會總統蔡英文。大陸資深涉台學者李振廣表示，在美國國務卿蓬佩奧等多位高級政府官員發表要制裁大陸的不友善言論之後，美國再次針對大陸打出政治牌，企圖拉高陸美間的意識形態對抗。

北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣表示，AIT的新聞稿說得很明顯，「不同於威權體制，美國和台灣的社會及經濟體制具備獨特條件，能夠帶動全球醫學及科學等領域的進展」，這就意味著美國衛生部長艾薩只是打著防疫合作的名號，實際上赴台從事的是政治活動，主要是提升美台間的政治關係。

此外，艾薩此行預期10日至13日訪問台灣，期間將拜會蔡英文總統、外交部與衛生福利部等部會。李振廣認為，台灣當局也抓緊機會，強化美台間的政治關係，「民進黨政府一方面是在給自己壯膽，在某種程度上來說，也是往以疫謀獨的道路上前進。」

(中時 )