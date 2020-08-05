新冠肺炎疫情持續在全球蔓延，現在連日本寫真界也失守，擁有I罩杯的童顏巨乳天木純和H奶「奇蹟巨乳」鈴木富美奈接連確診，目前都在家隔離休養。
日本近來疫情再次升溫，沒想到寫真女星也難倖免，天木純在疫情爆發後，依舊四處工作，不僅開直播，還替雜誌拍爆乳寫真，雖然都有做好防疫措施，但還是遭感染，前天早上開始發燒，之後安排檢測，並得知是陽性反應，目前已退燒，她也在家中隔離休養。
另外，鈴木富美奈是3日下午開始發燒，緊急進行檢測，4日得知確診，現已慢慢退燒，目前也是在家中隔離休養。
(中時新聞網)
新冠肺炎疫情持續在全球蔓延，現在連日本寫真界也失守，擁有I罩杯的童顏巨乳天木純和H奶「奇蹟巨乳」鈴木富美奈接連確診，目前都在家隔離休養。
日本近來疫情再次升溫，沒想到寫真女星也難倖免，天木純在疫情爆發後，依舊四處工作，不僅開直播，還替雜誌拍爆乳寫真，雖然都有做好防疫措施，但還是遭感染，前天早上開始發燒，之後安排檢測，並得知是陽性反應，目前已退燒，她也在家中隔離休養。
另外，鈴木富美奈是3日下午開始發燒，緊急進行檢測，4日得知確診，現已慢慢退燒，目前也是在家中隔離休養。
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