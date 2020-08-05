「庭豪，媽媽和妹妹來叫你了，趕快回來，不要再害怕了，任務已經結束，不要在這裡逗留了，放心回家。」新北警樹林分局警員楊庭豪遭無照少年衝撞腦死，昨天發揮大愛完成器捐手術後，今天楊員母親帶著妹妹，前往事故現場招魂，慈母的輕聲呼喚讓現場人員眼淚不禁潰堤。

今天上午樹林分局派遣車隊陪著楊庭豪回樹林分局送別，過程中行經事發現場招魂，家屬相當難過，車隊隨後前往分局舉行儀禮，分隊員警將列隊送別楊庭豪。

今天上午楊庭豪的母親與妹妹，在法師引領下，前往事故現場進行招魂，楊員的母親與妹妹強忍悲傷，或許是見到楊員發揮人間大愛完成器捐，救助更多民眾，楊員的母親情緒平復許多，但仍難掩悲痛，在路口輕輕喊著，「庭豪，媽媽和妹妹來叫你了，趕快回來，不要再害怕了，任務已經結束，不要在這裡逗留了」，讓在場人士聞之鼻酸。

或許是聽到家人呼喚，在家人擲茭後立刻獲得回應。招魂儀式順利完成。楊庭豪2日凌晨執勤途中遭無照駕駛撞傷，搶救後被宣判腦死，家屬昨忍痛同意捐贈器捐，手術正在進行中；樹林警分局提供楊庭豪最後出勤身影，畫面中楊警一接獲臨區支援請求，二話不說迅速戴上警用安全帽，跨上機車趕赴支援，畫面停在楊警出事前的那刻，讓人鼻酸。

楊庭豪下午2時進入手續室，完成器官摘除的最後任務，捐贈心臟、肺臟、肝臟、腎臟、角膜、胰臟、血管、瓣膜等器官和組織，至少受惠超過10人以上。

(中時 )