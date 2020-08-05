黎巴嫩首都大爆炸死傷慘重 直擊現場最新情況

黎巴嫩首都貝魯特昨（4）日發生大爆炸，導致半徑10公里內建築受損，目擊者描述發生事故的港口已經全毀，街上有許多身上沾滿血的居民，就連有多年報導經驗的戰地記者都直喊，這是他此生見過最嚴重的爆炸。

黎巴嫩首都貝魯特4日發生大爆炸，災情嚴重，半徑10公里內建築受損，街上有許多身上沾滿血的居民，傷者超過4000人。

黎巴嫩貝魯特大爆炸造成逾4000人受傷。

貝魯特市中心港區一處倉庫內存放的易燃化學品硝酸銨（ammonium nitrate）當地時間4日晚間6時左右突然發生爆炸，目擊者描述一共聽到2聲爆炸，橘色蕈狀雲直衝天際，現場畫面還拍到爆炸引發的衝擊波向外擴散。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，爆炸導致半徑10公里內的建築受損，街道上滿是碎裂玻璃，一名目擊者描述，港口已經「完全被摧毀了」。

另外，英國天空新聞網（Sky News）駐貝魯特的中東編輯賈法（Zein Ja'far）表示，事發當時他正巧位在市區的辦公室，爆炸發生時辦公室的窗戶全破了，牆壁被撕開，所幸他和其他同事最終都只有受到輕傷。

貝魯特大爆炸造成逾4,000人受傷，傷者被集體送往醫院治療。（圖／美聯社）

不過賈法描述，當他走出大樓外，街上有許多臉上、衣服上流滿血、一臉恍惚的居民。

黎巴嫩首都貝魯特街上有許多頭部、衣服沾滿血的居民。（圖／美聯社）

黎巴嫩首都貝魯特街上有許多頭部、衣服沾血的居民。（圖／美聯社）

黎巴嫩英文媒體《明星報》（Daily Star）記者安巴（Hanna Anbar）接受加拿大廣播公司電台（CBC Radio）節目「As It Happens」訪問時表示，爆炸發生時就像地震來襲，幾乎每座建築都像被炸過一般，他說自己曾經歷過戰爭，53年前也曾報導過戰事，親身經歷過包括汽車炸彈在內等無數次爆炸，不過這次是他此生經歷過的最嚴重爆炸，整個黎巴嫩上上下下都感到驚慌了。

(中時新聞網)