諾基亞投訴聯想集團侵權 美ITC著手調查 11:372020/08/05 工商 蘇崇愷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國國際貿易委員會（ITC）於美東時間4日表示，在諾基亞（Nokia）提出專利侵權投訴後，已著手對中國PC大廠聯想集團所生產的某些電腦、平板電腦及零部件進行調查。 路透報導，美國國際貿易委員會指出，投訴者要求委員會發出有限排除命令與制止令。 截至5日上午10時47分，港股上市的聯想集團股價持平，報4.86港元。 (工商 ) #投訴 #諾基亞 #聯想集團 #ITC #著手 也許您會感興趣 財經熱門新聞 400元台積買不起就買20元聯電？專家1句分析大驚 - 財經 從龍頭一舉一動找奇兵 台積電驚洩下波賺錢股票 - 財經 散戶砍完噴漲停 這檔要追回？專家1句救人 - 即時 高通5奈米 傳改投台積 - 財經要聞 - 工商時報 「統一國際大樓」飆到每坪逼近180萬 改寫全台商辦新高 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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