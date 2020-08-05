美國國際貿易委員會（ITC）於美東時間4日表示，在諾基亞（Nokia）提出專利侵權投訴後，已著手對中國PC大廠聯想集團所生產的某些電腦、平板電腦及零部件進行調查。

路透報導，美國國際貿易委員會指出，投訴者要求委員會發出有限排除命令與制止令。

截至5日上午10時47分，港股上市的聯想集團股價持平，報4.86港元。

(工商 )