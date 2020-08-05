台北市一名林姓男子以手提袋裝著5萬元的現金，搭乘捷運信義象山站到大安站時，卻突然想起裝滿現金的手提袋遺忘在車廂中忘了帶下車，林男心急如焚，因為這5萬元是要作為繳納房租的錢，因此立刻向捷運警察求救，捷運警方先安撫焦慮不安的林男，並耐心的調閱相關監視器，最後在公館站月台座位區發現林男遺失的現金提袋。

警方調查，昨（4）日晚間7時40分許，林姓男子在捷運大安站向捷運警方報案，表示自己攜帶一只裝有5萬元現金的超市塑膠袋搭捷運，但卻放在車廂內忘記帶下車，警方獲報到場，詢問林男從何處搭捷運，但心急如焚的林男情緒激動，一時忘記自己在何時、何處搭乘捷運，警方見狀立即安撫林男，陪同他到遺失物處理中心詢問，再沿著捷運路線調閱監視器。

此時，林男終於想起自己是在下午1時10分許由捷運公館站1號出口下電扶梯進站，警方也陪同林男到公館站調閱監視器影像，發現林男進站將手提袋遺留在公館站月台未帶走，便立即至月台層找尋，果然在月台座椅區發現林男遺失的超市手提袋，林男確認內容物並未短少後，對於警方的熱心協助一再表示感謝。

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(中時新聞網)