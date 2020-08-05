娛樂圈的八卦新聞常來得又急又快，有時常讓人追不上最新進度，不知道今天午餐或下午茶要跟家人同事聊什麼新聞嗎？中時電子報娛樂天天為您整理最新最熱的TOP4新聞！潘瑋柏被騙了？空姐辣妻爆「PUA訓練營」4步驟嫁豪門；羅霈穎40年前嫩照曝光；G奶女偶像被抓姦；趙又廷甜蜜視訊高圓圓太閃，最熱的娛樂新聞，中時電子報娛樂為您追下去。

天王潘瑋柏上週無預警拋震撼彈，宣布與外型亮眼的空姐女友宣云（Luna）結婚，正式終結黃金單身漢生活。未料潘瑋柏結婚喜訊，卻被前大陸首富、萬達集團創始人王健林獨子王思聰一句「我服了，amy姐還是厲害，身邊兩名大將，一位嫁給天王郭富城，一位嫁給潘瑋柏，太有實力了」攪局，一時間令Luna背景成為熱議話題。

藝人羅霈穎（本名羅碧玲）3日被友人發現陳屍家中，消息傳出震撼演藝圈，昔日挖掘她進演藝圈的知名電視製作人周遊4日受訪，回憶當時自己多在公共場合挖掘新人。羅霈穎早期是模特兒出身，姣好身材亮麗外型，周遊說當時羅和幾個小女生看到她，還問「欸這不是周遊嗎？」，周遊見她們活潑可愛，問她們要不要演戲，其中最活潑的羅霈穎問「可以嗎？」開啟演藝圈之路。

娛樂8點半》後藤真希曾是日本團體「早安少女組。」的成員，當年年僅13歲的她，以壓倒性之姿從成員海選脫穎而出，在加入早安少女組後的首支單曲《LOVE MACHINE》更創下累積164萬張的銷售佳績，讓外型與音樂實力兼具的後藤珍被封為「最強top」，也是團內最受歡迎的成員，星途備受看好。無奈演藝圈競爭殘酷，後藤真希單飛後聲勢大不如前，後來順勢從少女偶像轉型為媽媽藝人，未料又鬧出出軌風波，形象徹底崩壞。

藝人趙又廷和大陸男星林更新因拍戲結下深厚友誼，彼此常互PO惡搞對方照，4日林更新曬出趙又廷探他班的照片，出賣好友和老婆高圓圓甜蜜視訊的畫面，引來粉絲直虧「你是不是忌妒了」。

(中時新聞網)