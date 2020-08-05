宜蘭一名超商女店員，慘遭擔任水泥工的常客下藥迷姦，事後遭到恐嚇，若把性侵一事說出去，她自己、家人和貓咪會有生命危險。之後超商妹在威脅下多次慘遭蹂躪，還被索取錢財。法院審理時，超商妹當庭崩潰敲桌哭喊：「法官救我」；宜蘭地院依強制性交、恐嚇取財等罪，判水泥工應執行有期徒刑10年。全案可上訴。

根據判決書，廖姓水泥工是某間便利商店常客，因此熟識女店員。前年9月某日，水泥工凌晨帶著麥當勞餐點去便利商店，邀超商妹清晨下班後共進早餐。超商妹不疑有他，坐上廖男的車吃早餐，廖男還貼心送上礦泉水。

豈料，礦泉水早被下藥，超商妹喝完陷入昏迷，被廖男載回家中性侵得逞。事後，廖男還恐嚇超商妹，若將性侵一事說出去，要對她、她的家人和她的貓不利，還說他家門不會鎖、車在人就在，命令超商妹2、3天後乖乖「自己進來」。

之後超商妹在威脅恐嚇下多次遭到侵犯，廖男甚至向她要錢，前後得手4萬元。超商妹身心受創，同居友人逼問下得知詳情，某次在超商遇到廖男，當場質問發生爭執，超商妹才報警處理。

審理中，廖男辯稱兩人交往1個月發生3次性關係，都是兩情相悅，沒有逼迫恐嚇。然超商妹身心受創、情緒失控，當庭不斷哭泣、敲打桌子，更哭喊「法官救我」，在社工與友人的安撫下，才完整說出案情。

法官痛批廖男行為動機卑鄙、手段惡劣，並造成被害人身心嚴重受創，依強制性交、恐嚇取財罪等罪，判廖男10年徒刑。可上訴。

(中時新聞網)