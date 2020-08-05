立法院爆發多名立委集體收賄案，台北地院昨裁定，國民黨立委廖國棟、陳超明、民進黨立委蘇震清等人收押禁見，無黨籍立委趙正宇日前則是裁定100萬元交保候傳。因應行政院提出紓困振興特別預算追加案，立院預計8月下旬召開臨時會，趙正宇因交保仍可行使職權，引發質疑。民眾黨立委張其祿今呼籲趙正宇自重，希望判決確定前自我節制，不要行使職權。

張其祿表示，這件事情還是要依法論法，理論上趙正宇現在是交保候傳，尚未定罪，還是可以行使職權，不過總是會有觀瞻的問題，呼籲趙正宇自律、利益迴避，判決前最好不要行使職權。

此次立委收賄案，藍綠及時力立委都涉案，唯獨立院新兵的民眾黨未涉入，面對其他政黨將涉案立委停權處分，民眾黨表態，若有黨籍立委涉入類似事件，只要是正確時，不用等到法院判決確定，將立刻提送中評會開除黨籍，黨團預計將在今中午黨政聯繫會報提案。

張其祿表示，民眾黨現行針對黨員涉賄、貪污等案件，黨章中規定交由中評會處理，經歷此次立院集體收賄案，黨團認為應制定廉政辦法細則，以利中評會處理時有依據。

至於是否如果涉案立委事證明確，不等到法院判決確定就開除黨籍，張其祿說，黨主席柯文哲確實有這樣想法，希望廉政辦法訂得比藍綠更嚴格，用高道德標準防止黨員做出類似行為，不過相關細節仍需內部討論更清楚。

(中時 )