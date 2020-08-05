NBA復賽後哪隊最神勇？哪位球員最厲害？溜馬今天120比109輕取魔術，摘下3連勝，華倫32分，合計3場攻下119分，最令人驚訝的是竟然只有1次失誤，可說是神人級別的演出，太不可思議了。

溜馬復賽首戰碰到東區豪強七六人，華倫狂砍53分，改寫個人生涯單場得分新高紀錄，同時也是溜馬隊史單場得分第三高球員，僅次於1992年「大嘴」米勒的57分以及2005年小歐尼爾的55分。

此外華倫飆進了9顆三分球，追平保羅喬治保持的隊史紀錄；單場只有4次罰球，繼勇士克雷湯普生與史提芬柯瑞之後在單場低於5次罰球的情況下能得到50分以上的球員。僅發生1失誤，率領印第安納大軍127比121勝出。

溜馬昨日對決巫師，華倫繳出34分、11籃板、4助攻、4阻攻、3抄截、0失誤的數據，溜馬111比100輕鬆獲勝，據了解華倫是聯盟35年來第一個能在單場有如此傑出表現的球員。

溜馬今天迎戰魔術，華倫17投13中，投籃命中率76.5%，是三場復賽手感最好的一戰，32分、3助攻、3抄截，最難能可貴的是他又0失誤。

去年夏天太陽幾乎是以賤賣的方式送走了華倫，沒想到溜馬卻是撿到寶，本賽季華倫稱職扮演了側翼鋒線的角色，尤其是在歐拉迪波與沙波尼斯受傷的時候成功彌補了兩人戰力上的缺口，華倫成為溜馬目前戰力最強大的球員。

在華倫的神級演出下，溜馬42勝26敗，暫居東區第五，只落後第四的熱火1場勝差，距離第三的塞爾提克也只有2.5場勝差，溜馬例行賽還剩5場，其中兩度對決熱火，也將遭遇湖人和火箭，而華倫則在下一場碰到老東家，如果能維持著火燙手感的話，溜馬有機會取代塞爾提克坐上東區第三席位。

(中時 )