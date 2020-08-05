彰化縣和美鎮彰新路4段統一精工加油站附設洗車場開出統一發票特別獎。（賴清美提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣和美鎮彰新路4段統一精工加油站附設洗車場開出統一發票特別獎。（賴清美提供／吳敏菁彰化傳真）

5、6月份統一發票特別獎名單，全國開出16張1000萬元特別獎，其中1張在彰化縣和美鎮彰新路4段統一精工加油站附設洗車場開出，幸運兒花了190元洗車就中大獎，消息傳出讓不少常客羨慕又扼腕，「怎麼不是我啊！老是和財神爺擦身而過」，加油站貼紅榜，吸引不少人都去洗車沾喜氣。

加油站鄒姓站長說，中特別統一發發票上時間是5月30日晚間，印象中當晚有輛休旅車前來洗車，不確定是當地居民還是過客，但印象很深，不是加油順道洗車，卻是專門來洗車，過來洗車好神采，得了財神青睞。「真得很開心，祝福這位車主。」

議員賴清美也前往加油祝賀，苦笑澄清「我是開休旅車，卻不是我啊！」

這次財政部公布中獎，獎落彰化特別多，3張集中在北彰，讓鄉親說，「彰化要發了！不要忘記我」，福興鄉番花路1段的全家便利商店還開出200萬元，幸運得只花100元買菸品，另外，伸港鄉新港路台灣中油加油站也有幸運兒花了804元加油，中了200萬元。

(中時 )