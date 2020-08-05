大同(2371)今早盤股價再破底，開盤後一小時，最低價13.95元，創2017年10月以來新低。由於大同董事長林郭文艷申報轉讓持股高達6300張，轉讓因素為「質押賣出」，也就是指大同近期股價重挫，林郭持股被質權人在市場上斷頭賣出。市場判斷，若林郭持股再被斷頭703張，董事長一職恐難保。上市櫃公司董事長若持股較就任時減少2分之1，就會構成自動解任條件。

依公司法第197條規定，董事經選任後，應向主管機關申報，其選任當時所持有之公司股份數額；公開發行股票之公司董事在任期中轉讓超過選任當時所持有之公司股份數額二分之一時，其董事當然解任。

林郭文艷選任大同董事長時持股為14004張，截至昨日為止，股票質押設定張數達9931張，質押比重達71%，根據公開資訊觀測站公告，林郭文艷有7221張質押給安興營造公司，其中多筆質押發生在去年3月上旬及6月下旬，當時大同股價約在25-30元間，但大同今年6月30日後，股價持續走跌，今早盤中甚至跌破14元，跌幅超過8成以上。因此遭到「質押賣出」。

林郭文艷經過這次斷頭，持股將僅剩7704張，也就是說，如果林郭持股再被斷頭703張，大同董事長將直接依公司法第197條規定，林郭文艷自動解任換人做。

不過，目前「質押賣出」的大同股票，還只是掛單，要完成實際成交出脫的交易程序，確認林郭文艷的持股低於就任時的一半，才能滿足解任的條件。不排除大同可能出脫土地資產換現金來保住董座經營權。

(時報資訊)