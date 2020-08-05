華新(1605)今天起啟動庫藏股，加上昨天法說會公告季報表現亮麗，盤中漲幅超過5％，股價創下今年最高價。

華新宣布今天起兩個月內，預計買回6萬張庫藏股，買回區間價格11.50～17.50元，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回。

華新大陸兩不銹鋼廠第2季轉盈，南京華新城D地塊第三期璟園住宅建案獲利人民幣3億元，帶動單季稅後淨利28.78億元，年成長78.8％，每股盈餘0.87元。累計上半年合併營收531.36億元，營業利益38.22億元，認列匯損12億元，但華邦電(2344)、華新科(2492)轉投資收益挹注，每股盈餘0.9元，已經接近去年全年0.95元表現。

下半年因美中貿易及疫情尚未緩解，加上電子業能見度不高，恐影響轉投資收益，公司保守看待，但南京建案還有3成營收、獲利可認列，法人預期全年仍可以優於去年。

(時報資訊)