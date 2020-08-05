國內速食界龍頭麥當勞熱銷商品麥脆雞腿因賣太好、供貨不及，官網於4日晚間宣布暫時停止供應，預計8日上午10點半恢復正常，「造成不便，敬請見諒」。消息一出，「麥粉」爭相走告，崩潰者大有人在，「因為麥脆雞腿真的很好吃」、「不要跟我說還有雞翅，口感不一樣」。

麥當勞在台灣深耕多年，許多產品已融入民眾日常生活中，包括豬肉滿福堡、大麥克、麥克雞塊等；冰炫風更是夏季經典。尤其麥當勞去年開始實施麥脆雞「腿、翅分離」，打破以往不能選擇部位的規定，新制下的雞腿雖然單價稍高，仍供不應求。

也正因為麥當勞與民眾息息相關，若有人氣商品停賣，絕對造成熱烈討論。例如2016年11月宣布停賣的奶昔，當時就有不少人趕著吃「最後一杯」。有趣的是，麥當勞停賣奶昔的理由是「銷售不如預期」，反而要結束了才激起一波買氣。

另外，板烤雞腿堡，至今也令許多人念念不忘，麥當勞2018年3月陸續推出嫩煎雞腿堡等，取代原先的板烤雞腿堡。還有漂浮系列，去年1月停賣，後來雖復出，但也沒撐多久，再度收攤。

(中時新聞網)