全球新冠疫情升溫，各國再度淪陷，確診數持續增加當中，就連被國外讚賞防疫有方的台灣，近日也不斷出現境外移入案例，第二波疫情可謂來勢洶洶，在新冠疫情未穩的狀況下，遠距商機有望延續，多家電腦廠及相關供應鏈受惠。今日上市電腦設備開高走高，目前上漲0.85%；上櫃電腦設備目前上漲0.99%。

觀察上市個股，建碁(3046)近年轉型有成，第2季財報開紅盤，第2季合併營收38.15億元，季增34.46%、年減20.6%；稅後純益195.1萬元，每股純益0.01元，單季順利由虧轉盈。展望後市，揮軍電動車數位充電市場，旗下自有品牌AOPEN獲美商採用，將助攻營運。利多同步反映股價，今開高走高，一路攀升至漲停價16.35元，屹立不搖。品牌廠華碩(2357)瞄準智慧醫療商機，推出新一代穿戴裝置 ASUS VivoWatch SP及智慧醫療解決方案，接下來計畫與醫療單位合作，今股價聞訊漲逾4%，一舉收復5日線、周線及月線。身為全球前3大筆電鍵盤供應商的精元(2387)，因蘋果先前重新採用剪刀腳鍵盤於新款Mac Pro上，使其重返蘋果供應鏈，未來營運看俏，此外第2季業外皆美，營收將挑戰50億元新高，估單季EPS將超出1元。三大法人於昨(4)日闊綽轉買超2879張，目前漲逾5%，坐穩50元關口。

上櫃部分，同亨(5490)7月營收2.15億元，年增25.72%，而外資連5日小幅買超，帶動股價漲逾6%。力致(3483)在遠距商機中得利，4、5、6月營收站穩5億元，第2季營收15.97億元，創下歷史新高。雖然4月獲利尚未公布，但就5月EPS1.1元及6月EPS0.57元來看，估第二季EPS逾2.5元不是夢。今股價表現不俗，買盤積極、漲逾7%，成交量現為9957張。電池模組廠加百裕(3323)第2季營收32.17億元，季增70.48%，創下單季歷史新高。展望第3季，受惠筆電、網通設備及非IT產品需求持穩上行，且台灣與印尼都設有廠區，估第3季能與第2季相比，下半年業績會更好。今股價放量長紅，目前漲逾8%，登1年來新高。

(時報資訊)