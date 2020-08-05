周二美股那斯達克指數再創歷史新高，台股由台積電(2330)領軍，上漲一度突破百點，站上12800點大關，隨即漲幅收斂，在電子撐盤下，仍守穩在平盤之上，短期技術面續強。

周二華爾街股市震盪收高，那斯達克指數再創歷史高點。蘋果公司與能源股走強，周二收盤，道瓊工業指數漲164.07點或0.62%，為26,828.47點﹒標普500指數上漲0.36%，報3,306.51點。那斯達克指數拉尾盤，漲0.35%，收在10,941.17點，連漲第5天，並再度改寫歷史高點。

台股今天上漲52點開出，權值電子股台積電跳空開高5元至430.5元，大盤上漲一度突破百點，站上12800點。包括台積電、聯電(2303)、鴻海(2317)、大立光(3008)、聯發科(2454)今日均開高，強勢的電子股晶技(3042)、欣興(3037)、華通(2313)大漲，電子股人氣續旺，帶動台股今日持續反攻。

台股上周曾創下13031點新高，近六個交易日以來呈現高檔震盪整理之格局。

台股周二(8月4日)維持高檔整理態勢，加權指數終場上漲196.89點，收在12709.92點，站回5日均線，漲幅1.57%，成交值2115.11億元。自營商買超12.64億元，投信買超8.12億元，外資及陸資買超54.68億元；三大法人合計買超75.44億元。

目前台股沿月線盤堅格局不變，短線反彈偏多，惟指數上檔賣壓尚需時間化解。

(時報資訊)