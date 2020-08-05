由於7月起進入便利商店通路傳統旺季，且疫情帶動宅食經濟持續發酵，讓全家(5903)第3季營運看好，全家今天除息盤中股價走高，緩步填息

全家今天除息，每股配息6.5元，早盤股價上漲2.5元，填息幅度約38.46%。

全家於2016年推出會員APP後，經過數年深耕，會員數由2017年約400萬成長至今年上半年突破1200萬會員數，居四大超商之冠，會員經濟效益成為全家業績成長重要推手。

受惠於店數、鮮食、端午預購的成長，其中鮮食年成長約5%，6月店數年增7%，端午預購業績翻倍，搭配5月會員振興活動滿500送200的延續效益，帶動6月客單價提升，全家6月合併營收為72.97億元，較去年同月成長10.1%，累計1至6月合併營收為409.02億元，較去年同期成長9.43%。

看好7月起進入便利商店通路傳統旺季，且暑假出遊國旅熱潮推升整體需求，全家陸續推出話題性冰飲杯裝飲料新品、涼感型鮮食等，並搶攻三倍券領取兌換的商機，可望推升全家業績持續成長。

法人表示，今年全家發展主軸包括：消費體驗優先、AI驅動數據價值及全通路商業模式經營；目前全家會員數達1200萬人，密集使用會員數近300萬人，下載app使用超過600萬人，使用手機支付約100萬人，全家規劃藉由AI數據分析進行個人精準行銷，以拉高既有客人的消費客單價，全家也自建好賣家網購平台，並配合蝦皮與PC Home做合作，擴大線上社群交易業務，提供全通路商業平台運作；由於會員奠基於APP上的商品預售平台操作對營收貢獻由2019年底40%持續攀升至今年3月約50%，會員經濟效益持續成長，搭配目前健康飲食的消費趨勢將持續對鮮食類商品營收添加成長動能，預估全家今年合併營收可逾850億元，毛利率約36.55%，每股盈餘可望逾8元。

(時報資訊)