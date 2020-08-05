黃金期貨價格4日每盎司突破2千美元，以2020 美元收盤，創下歷史新高後，逼得法人持續將金價目標價再上調，康和投顧研究部副總經理黃詣庭表示，巨額財政赤字壓低美元走勢，國際金價仍有高點可期，並可以留意金礦類股的補漲行情。

COVID-19疫情肆虐衝擊全球經濟活動，迫使聯準會在內的主要國家央行紛紛祭出極度寬鬆的貨幣政策，加上疫情之下全球經濟展望趨於黯淡，寬鬆的貨幣環境及對於經濟展望黯淡的避險操作，推升投資人對於增持黃金的需求，國際金價飆至每盎司2,020美元新高價。

康和投顧產品研究部副總經理黃詣庭認為雖然各國央行及政府紛紛因應COVID-19疫情推出眾多貨幣及財政政策，但實體經濟的復甦力道仍薄弱，加上巨額財政赤字壓低美元走勢，國際金價仍有高點可期。在此前提之下，投資人現階段可留意黃金基金的投資契機，相較於黃金期貨價格屢創新高，金礦類股股價仍有落後補漲空間。

黃詣庭表示，以金礦類股指數HUI GOLD BUGS index為例，在2011年9月國際金價達到前波高點時，該指數創下628.34點的歷史高點，8月4日該指數收盤價則為361.22點，相較於國際金價已創歷史新高，金礦類股顯具落後補漲題材，況且大型金礦公司近年來積極重組旗下礦產組合，集中於高產礦效率的礦脈，同時縮減或關閉不具開採效率的礦坑，讓金礦類股營運體質大幅改善，並大幅提升其財務體質，因此在黃金再度閃耀的大環境下，金礦類股亦具有投資價值。

(工商 )