國際黃金價格每盎司衝上2,000美元，白銀也勁揚7％，在台股交易的元大道瓊白銀（00738U）及元大S＆P黃金正2（00708L），5日同步大漲逾6％及4％，此外，國際油價也小幅反彈，元大S＆P原油正2（00672L）及街口布蘭特油正2（00715L）上漲約3％上下。

因市場擔心疫情擴大，衝擊經濟成長，再加上各國央行大舉印鈔票，未來恐有通貨膨脹之虞，帶動國際黃金價格飆漲，從1,800美元附近直攻上2,000美元，市場更看到2,500美元及3,000美元，帶動這波黃金ETF價格也跟著創新高，今日最高衝上36.36元大漲4.6％，不到11點成交量超過8,600張，約是前一日成交量4,393張的1倍。

白銀與黃金走勢具有連動性，而4日漲勢更甚於黃金，大漲超過7％，今日雖有小幅回軟，但仍帶動白銀ETF強彈6％，不到11點戊交量就近7,000張，已較前一日成交量1,751張成長3倍。

(工商 )