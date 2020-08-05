侵襲美國的颶風「伊薩亞斯」（Isaias），3日晚間自北卡羅來納州（State of North Carolina）登陸後，狂風暴雨對當地造成重創，海水倒灌不但淹沒了沿海地區，強風也導致超過300萬住戶斷電。報導指出「伊薩亞斯」雖已減弱為熱帶風暴，卻對該地產生新的龍捲風威脅，當局也對沿岸地區發出了洪水警告。

根據《紐約時報》報導，伊薩亞斯自北卡羅來納州登陸後，便減弱為熱帶風暴，並持續往北方移動，目前中心位置已到達紐約州首府阿爾巴尼（Albany）以西約32公里處，暴風雨以每小時約112公里的速度，對沿途所經之處南卡羅來納、維吉尼亞、馬里蘭、新澤西各州皆造成嚴重破壞。

伊薩亞斯的威力之大，不但使路樹倒塌、道路積水，各地陸續傳出交通中斷、民眾住家淹水等災情；根據《CNN》報導，紐約皇后區一棵路樹，因無法承受伊薩亞斯狂風而倒下時，壓毀了一輛在路邊的車輛，造成駕駛當場死亡；據了解，伊薩亞斯在北卡羅來納州就造成至少12人受傷、2人死亡；目前紐約市緊急應變部門已發出沿海洪災警告，呼籲民眾提防海水倒灌以及龍捲風的威脅。

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(中時新聞網)