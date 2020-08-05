美國公債殖利率下滑、美元反彈疲弱，加上黎巴嫩大爆炸地緣政治風險升溫，市場資金轉戰黃金避險，國際金價周二（4日）站上2000美元新天價，12月交割的黃金期貨上漲1.7%，收在每盎司2021美元，不少專家看好後市，甚至喊上2500美元。

Marketwatch報導，由於新冠疫情帶來衝擊，各國政府投入大量資金因應，市場預期在低利率環境下，將持續推升黃金漲勢。

美銀證券金屬策略師 Michael Widmer指出，美元指數從目前93.40下滑至90，且實質利率為 - 2% 時，黃金價格可能攻上每盎司2500 美元，或是美元指數降至85，實質利率來到-1.75% ，金價同樣飆至2500 美元。當前實質利率約-1%。

除了美銀看好黃金後市，高盛也表示，投資者「正在尋找新的儲備貨幣」，預估金價可能攀升至2300美元；RBC Capital Markets更樂觀預期金價到3000美元的機率有40%。

此外，周二（4日）黎巴嫩首都貝魯特附近發生大爆炸，威力大到震碎玻璃、損毀磚石、地面搖晃，現場如廣島原爆重現，造成至少78死、近4000人傷，目前爆炸原因尚待查明。地緣政治風險升溫，也激勵避險資產黃金被炒高。

(中時新聞網)