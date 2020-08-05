林佳箴出生不久即摔傷眼睛，但仍苦學咖啡，成為首位考取英國國際咖啡師證照的台灣視障者。（張穎齊攝）

林佳箴尚在孩提時期，因從搖椅上摔下來，導致眼睛創傷，長大後左眼幾乎全盲、右眼視力不到0.01，在就讀五專時，開始思考人生該做的事，於是毅然決然休學、四處工作，從中愛上咖啡，於是埋頭苦學，不因視力不佳感到氣餒，憑努力開了自己的咖啡店，還因此成為首位英國國際認證的台灣視障咖啡師。

林佳箴8個月大時，不慎從搖椅上摔落，造成左眼外傷性白內障，由於左眼視力太差，導致右眼也受到影響，成年後，她的左眼幾近全盲，右眼視力不到0.01，醫生更告訴她「妳是視神經萎縮，視力只能撐到40歲」。

就讀五專的林佳箴，學的是環境工程科，但因為要長期用眼做報告、做實驗，不堪負荷，決定別浪費時間，斷然休學，四處求職打工，在各個餐飲店工作的過程中，意外喜歡上咖啡沖泡。

不過，她學習咖啡期間，只能憑著不到0.01視力的「光覺」攪拌，最後她練就到，憑聽聲音來泡製牛奶與咖啡，用雙手碰觸習慣器具，「雙耳、雙手代替雙眼」，2009年成功開創了屬於自己的咖啡店「甜裡開始」，2015年更參加在台灣舉辦的「英國國際咖啡師」考試，成功取得證照。

如今41歲的林佳箴當起老闆，因感同身受，也提供身障朋友到店裡任職學習。北市勞動局長陳信瑜表示，佳箴泡的咖啡令人驚豔，讓社會見證專業實力。

(中時 )