新冠疫情衝擊觀光產業，飯店業大洗牌，洲際酒店集團（IHG）逆勢在台擴張，宣布在台首家奢華品牌-高雄洲際酒店，將於明年第三季開業，未來三年內預期有5家IHG旗下酒店陸續開幕，將會為台灣市場注入注入嶄新活力，提升國際知名度。

新冠疫情爆發以來，旅遊產業動盪不安，尤以國際連鎖品牌（航空、酒店業）影響最大。洲際酒店集團為能使得各區域酒店銷售及營運正常，皆卯足全力開發銷售機會，由銷售部、品牌營銷部、數位營銷部等單位結合，不間斷地推出會員專享優惠、住一晚送一晚優惠、加一元升等房型優惠、週末贈早優惠活動等。

透過官網自主行銷，3至6月台中、台南、高雄等地酒店平均住房率約5~6成。3月起首度與國內大型旅遊網路平台-易遊網合作「住滿31小時活動」獲得廣大迴響；6月和Booking.com合作「加一元升等房型」活動，藉由台灣使用量最大的通訊軟體LINE官方帳號「LINE旅遊」來推播優惠訊息給560萬會員，每場都創下了千筆預訂訂單，有效地結合電子行銷，為台灣區的9家已開業酒店和競爭者作出區隔，且創造影響力，並獲得實質收入，保有酒店永續經營的機會。

為推廣IHG旗下酒店品牌，洲際也啟動台灣巡展首站活動，由已開幕的9家酒店設攤介紹產品舉辦小型旅展，邀集北台灣200家企業公司及旅行社窗口，出席人數達300人，希望能刺激客戶有意願選擇入住，或能開展後續合作機會。

IHG大中華區南區資深銷售總監于萍女表示，2020年雖然飯店業在新冠肺炎疫情籠罩下經濟重創，但是對IHG來說，逆境中仍然持續推進大中華區版圖，今年將迎來眾多里程碑，台灣區第五家智選品牌 – 高雄愛河智選假日酒店，也會在今年年底提供IHG優悅會會員，商務出差或旅遊度假更多選擇。

洲際酒店集團全球擁有近5,900家開業酒店，其中大中華區近期將迎來第500間酒店，於世界版圖中佔比穩定提升，集團之所以能穩定布局的原因，除擁有著上億位會員的支持與愛護，就是透過區域合作，迅速推出行動計畫。

(中時 )