黎巴嫩首都貝魯特4日傍晚港口區發生大爆炸，造成至少78人喪生和近4000人受傷，黎國總統奧恩表示，這起爆炸是是出於存放倉庫長達6年、且沒有採取任何安全管制措施的2750公噸硝酸銨爆炸所引發；不過美國總統川普表示，這是一場「恐怖的攻擊」，但此一說法立刻遭多位國防部官員反駁，稱目前沒有跡象證明爆炸是「攻擊」導致，不知總統再說什麼。

美國總統川普對於黎巴嫩首都貝魯特大爆炸表示，這是一場「恐怖的攻擊」，但此一說法立刻遭多位國防部官員反駁。

據美國有線電視新聞網報導，川普在白宮疫情記者會上被問到貝魯特大爆炸一事表示，在此代表美國人民向黎巴嫩表達同情，「大爆炸造成當地有許多人死亡，上千名重傷者，我們替罹難者與其家屬祈禱，美國也準備幫助黎巴嫩」。

不過川普接著表示「這看起來像是一場恐怖的攻擊」，但被問到為何他認為有自信稱爆炸為「攻擊」而非「意外」，川普說「這看起很像，我也與許多高階將領會談過，他們也感覺不太是工業用品爆炸，而他們會比我了解更多。根據他們感覺，看起來像是攻擊，像是炸彈造成的那一種」。

不過CNN也引述3名要求匿名的國防部官員指出，並未有跡象顯示貝魯特大爆炸是出自「攻擊」，不曉得總統在說什麼。其中一名官員表示，如果有跡象證明有任何人在港口區範圍內引爆某物，將會自動引起當地美軍加強保護在該區的資產與部隊，但除了擔心報復攻擊之外，再也沒有理由了，不過至今這些狀況都沒發生。

此外，黎巴嫩官員也從未稱這起爆炸是攻擊。總統奧恩（Michel Aoun），港區倉庫存放6年的2750噸硝酸銨導致這起大爆炸，且這些危險物沒有採取任何安全措施，要讓負責的面對嚴厲懲罰。安全總局局長伊布拉欣（Abbas Ibrahim）也表示，爆炸可能是放置在港區倉庫的爆裂物造成，當地儲藏多年前沒收的物資，疑似高易度爆炸物。

(中時新聞網)