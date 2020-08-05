娛樂8點半》被暱稱為「校長」的男星譚詠麟，在天團「溫拿五虎」中擔任主唱的他，無論身為團員還是單飛歌手，都在華人歌壇寫下歷史性的一頁，是巨星級人物，但比起演藝成績，他周旋於兩女的感情世界，更為人所津津樂道，如今和譚詠麟以一家三口幸福姿態現身的，其實並非元配，譚詠麟正妻楊潔薇為愛隱忍換來一場空，早已成為這場婚姻裡的局外人，更盛傳已削髮出家為尼。

譚詠麟與元配楊潔薇在夜總會相識，當時的楊潔薇在化妝品公司當顧問，同時對舞台形象、演出服裝搭配很有眼光，也會舞台設計、舞碼編排等專業，是全才型藝術工作者，在那個年代是罕見的女強人，而譚詠麟深深為集氣質與才華於一身的楊潔薇所傾倒，兩人心意相通，很快便認定彼此是相守一生的那個人。

1981年兩人悄悄在美國拉斯維加斯結婚，眾所周知譚詠麟正是在這時期開始爆紅成為巨星，楊潔薇為愛放掉自己的事業，轉成為譚詠麟的經紀人，默默為他打理一切，也甘願為了他，隱瞞「譚太」的身分，這一藏就是12年。

譚詠麟當紅之際，正妻楊潔薇瞞婚並默默當他的經紀人，扶持丈夫。(中時資料照片)

楊潔薇嫁給譚詠麟時，丈夫還沒大紅，她隱瞞婚姻事實，一心扶持丈夫，兩人雖形影不離但從不一同現身公開場合，碰上記者也會主動躲開，怕不必要的新聞傷了譚詠麟分毫，即便被父母催婚、丈夫心疼，但她反過來安慰譚詠麟，說感情不是靠一張紙來決定。

直到1993年楊潔薇的爸爸過世，母親要求按習俗處理，訃聞上刊了「婿譚詠麟」，兩人的關係終於在結婚12年後浮出水面，譚詠麟遭外界質疑為何欺瞞？楊潔薇還挺身護愛，出面表示：「是我堅持的，與阿倫無關」，但她的堅定與奉獻，其實譚詠麟早就沒放在心上。

譚詠麟公開讓兒子譚曉風認祖歸宗，等同扶正小三朱詠婷，2017年譚曉風從普林斯頓大學畢業。(翻攝自微博)

他1991年在歌迷見面會上邂逅了歌迷朱詠婷，旋即與這名19歲的女大生開始了婚外情，秘戀5年後朱詠婷為他生下了一個兒子，相傳元配楊潔薇對此非常憤怒，卻因自已無法生育而只能隱忍，默許他擁有2個家庭，而為了安撫正宮，譚詠麟將40億財產全轉到楊潔薇名下，讓她管理。

只是紙終包不住火，孩子一天天長大，某次譚詠麟跟朱詠婷為兒子慶生時，被媒體拍到，這段關係因此曝光，楊潔薇的母親知悉後痛罵女婿，譚詠麟反怪老婆唆使媽媽鬧事，之後事情急轉直下，2006年譚詠麟的父親過世，他以尊重父親遺願為由，讓兒子認祖歸宗，給母子名分，不久後譚詠麟搬去跟朱詠婷同居，公開享受一家三口天倫樂，幾乎不再與正宮楊潔薇同框，等同神隱。

譚詠麟61歲壽宴時，正式帶著朱詠婷亮相出席，等同扶正小三，也經常公開談論兒子耀眼的學業及成就，至於那個陪他一步步熬出頭的正宮楊潔薇呢？多年來她早已看破，外界瘋傳楊潔薇心死削髮為尼，徹底離開紅塵俗世，但有消息正時楊潔薇雖然沒有出家，但確實潛心向佛，跟遁入空門沒兩樣，一生癡情換得一場空。

(中時新聞網)