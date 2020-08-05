近8成大型車輛駕駛不會使用行車視野輔助系統，交通部表示，公路總局近期調查大型車輛駕駛人使用行車視野輔助系統情形，8成受訪駕駛人表示會經常性使用，9成認為能減少行車視野死角，且近3年1至5月同期大型車左、右轉彎事故造成之死亡人數逐年降低，顯示有初步提升道路安全成效。

交通部於2015年發布訂定行車視野輔助系統檢測基準，要求車輛應配備「視野輔助工具」，自2017年起分階段實施，2018年1月1日起，所有新出廠大型車輛均應設置行車視野輔助系統，自2020年1月1日起列為大型車定期檢驗項目，至今年7月底止裝設登記率已達99.6％以上，公路監理機關持續促請未到裝設期限的大型車輛儘速完成安裝。

不過，運輸研究所一份成效追蹤評估報告指出，近8成大型車輛駕駛不會使用行車視野輔助系統。交通部回應表示，該報告調查時間是在2018年間，當時才剛開始要求大型車輛裝設行車視野輔助系統，駕駛人尚需適應新興設備，且觀察樣本數僅50輛大型車，故初步統計成果或不如預期。

公路總局在大型車輛全面安裝行車視野輔助系統後，於今年5月至6月調查大型車輛駕駛人使用行車視野輔助系統情形，約9成受訪駕駛人認為，各式照後鏡等間接視野裝置輔以行車視野輔助系統可消除行車時視野死角，另有約8成大型車輛駕駛人會經常性使用該系統查看留意行車時視野死角之狀態情形。

經統計2018年至2020年1月至5月同期，大型車輛左、右轉彎造成機車、自行車、行人之事故死亡人數分別為32人、29人、24人，有逐年降低趨勢，顯示大型車輛安裝行車視野輔助系統已發揮初步成效。

交通部表示，行車視野輔助系統法規2015年間訂定時，車輛科技發展尚未到位，後於2019年才有部分具主動警示功能之車輛安全設備產品，另我國車輛安全法規調和參考之聯合國歐洲經濟委員會（UNECE）於2019年底才發布盲點資訊系統法規，經瞭解，目前國際間僅日本及歐盟有發布將分別自2024年5月及7月起要求新出廠之大型車輛應配備此類裝置。交通部已請財團法人車輛安全審驗中心研議調和導入國內實施。另針對目前已發布實施的行車視野輔助系統法規，也將車安中心持續滾動式檢討。

(中時 )