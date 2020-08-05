富邦悍將、樂天桃猿本周在桃園球場2連戰，今（5）日雙方都推出洋投先發，富邦是老牌的羅力，地主樂天則由威拉諾掛帥。

羅力戰績4勝4敗、自責分率5.22，不如以往耀眼。不過本季和樂天6次交手，其中卻有4場優質先發，只有1場投不滿7局，對戰成績3勝1敗、自責分率3.98；本季在桃園球場戰績1勝0敗、自責分率2.57，內容很不錯。

羅力對「暴力猿」打線頗具壓制力，對戰被打擊率2成86；其中對右打者2成69、對左打2成98。朱育賢、林承飛都曾對他開轟，不過對戰打擊率僅有1成18、2成22。比較需要擔心的是林立，不只曾被轟出2發全壘打，對戰被打擊率也是偏高的4成44。

至於威拉諾本季戰績1勝4敗、自責分率是偏高的7.06，他曾兩次對戰富邦悍將，首戰投4局失8分，上一場則是7月4日投6.2局失5分，雖然沒有吞敗投，但對戰自責分率卻高達10.97。

威拉諾對富邦的被打擊率是3成33，對右打者更是偏高的4成58，對左打者則是2成08，差距較大，不過左打的林益全與右打的高國麟、申皓瑋都曾對他敲出全壘打。

(中時 )