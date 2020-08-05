陸媒《環球時報》5日報導，印度ZeeNews電視台4日引述印度安全機構發布報告稱，中國網路部隊正加強對印度的駭客活動，蒐集與印度國家安全有關的敏感資料。報導宣稱，過去幾個月以來，印度政府部門發現多起駭客入侵事件，「背後策畫者直指中國軍方」。印度網路戰專家質疑，印度很多情報都從美國獲得，指控真實性如何保證？

《環時》引述印媒4日報導，印度國家安全局中央安全署官員稱，「總部位於上海的中國人民解放軍61398部隊長期以來在全球範圍內從事空間、地理、網路等敏感情報蒐集活動」……，「中國駭客蒐集的情報包括印度首艘自主研發的具備水下核打擊能力的核動力潛艇殲敵者號、從美國採購的P-8I海上巡邏機等。另一名據稱了解相關事態的印度官員表示，至少有3名中國駭客對印發動網路間諜活動，「這些駭客嘗試使用惡意軟體竊取資訊」。印度專家認為，中國網路部隊有能力在戰爭期間成功瞄準敵國關鍵基礎設施進行打擊，並通過網路攻擊電力和銀行系統。

《環球時報》報導，不過，印度網路戰專家庫馬爾4日受訪時表示，印度很多涉及網路攻擊的情報都從美國那裡獲得，如何保證美國對中國網路部隊的指控是真實的呢？他認為，網路戰不是面對面的戰爭，確定對手身分需要一系列的專業取證，不能僅憑安全機構的一份簡單報告就作出結論。

《環球時報》稱，查閱資料發現，早在2013年，美國《紐約時報》就曾引述報告宣稱，「有駭客組織隸屬於中國人民解放軍61398部隊」。大陸國防部當時否認。2014年5月，「61398部隊」再次被美國媒體提及，被指系竊取美國網路機密的5名中國軍官的工作地點，大陸外交部當時就此發表談話稱美方捏造事實。

關於網路安全問題，大陸國防部此前已屢次強調，中國軍隊從未支援過任何網路駭客行動。

報導指，中印邊境對峙以來，印度多方面施壓。在中印第五輪軍長級會談結束後，由印度國家安全顧問多瓦爾領導的「中國研究小組」4日審議會談情況，部署下一步行動。

報導引述《印度快報》稱，印方最終目標是迫使中方同意恢復至4月底前的實控線狀況。為此，印方認為事態後續發展必須滿足三個條件：一是中國軍隊從實控線印方一側撤出；二是中方拆除4月之後在爭議地區修建的各類基礎設施；三是恢復印度的巡邏權。

(中時 )