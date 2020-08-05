香港疫情反彈，當中紅磡菜市場及土瓜灣菜市場累計有23宗確診個案，涉多個魚檔。香港醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超5日表示，相信菜市場疫情更有可能與社區爆發有關，他估計有患者進入菜市場後，因人流密集而感染魚檔員工，他們工餘時再接觸其他人，出現交叉感染，認為階段患者追蹤未夠到位，應先向魚檔一帶人士篩檢查，否則傳播鏈無法斬斷。

他解釋，香港有社區爆發，加上菜市場人流密集，病毒會在人與人之間大量繁殖，但病毒量在環境中會自然稀釋，即使環境有污染亦應該不是重點，所以菜市場爆疫未必反映魚檔本身有風險，反而相信是員工之間交叉感染，例如在工餘時間一起飲食。

他指，只要注意手部清潔，購買冷凍食物回家後要清潔及煮熟，風險極小，市民毋須特別擔心。他認為要先為有關菜市場所有魚檔工友進行檢測，如果全部陰性，可以如期重開菜市場，但如果發現有人確診，就要擴大檢測範圍，可能要封閉較長時間。

梁又批評，香港追蹤密切接觸者不到位，導致斬不斷工作場所的持續性傳播，紅磡菜市場是其中一個例子，如果香港出現北京新發地市場的情況，就要將所有緊密接觸者移離菜市場14日，並一環環擴大，才能容易斬斷傳播鏈。

九龍城區議員任國棟則指，紅磡菜市場有貓，菜市場的鼠患問題普遍，即使食環署近日提早關閉菜市場清洗，但只清洗公眾地方，未有清洗排檔，亦無要求排檔更換冰及水等，擔心存在病毒。他又關注，大部分市菜市場市未有體溫探測，即使有亦未必是全部出入口都有，例如紅磡菜市場有3個出入口，只有1個出入口設有體溫探測。

(中時 )